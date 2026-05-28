Эксперт рассказал, что мешает россиянам спать

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Две трети россиян хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за уличного шума в вечернее и ночное время при открытых окнах, рассказал NEWS.ru руководитель маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин.
«При этом 67% респондентов хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за шума с улицы в вечернее время, 31% жаловался на ночных насекомых. Еще 20% отметили, что во время сна им хотя бы раз мешал свет от дорог и рекламных щитов», — отметил эксперт.
По словам Петюшина, открытые окна остаются главным способом освежить квартиру перед сном: 89% россиян проветривают свое жилье вечером после спада жары.