В Госдуме предложили установить самозапрет на входящие международные звонки

Боярский: россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Абоненты будут вправе установить самозапрет на входящие международные звонки, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок к пакету мер против мошенников.

«Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков», — сказал Боярский в ходе заседания комитета.

Он уточнил, что снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ.

«Считаем это очень важным уточнением. И я благодарю наших коллег за то, что именно к такому сбалансированному решению пришли», — добавил депутат.

