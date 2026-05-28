Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС ищет футбольные таланты в Волгоградской области

Стартовал всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна». Проект РФС в этом.

Стартовал всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна». Проект РФС в этом году приурочен к Всемирному дню футбола, который отмечается с 2024 года 25 мая. Заявки принимаются до 23 сентября.

Призовой фонд для победителей и призёров составит 8,1 млн рублей. Конкурс направлен на поиск и поощрение инициатив по развитию футбола в регионах.

На конкурс можно заявиться в одной из десяти номинаций:

— лучший массовый проект в футболе.

— лучший проект для лиц с ОВЗ.

— лучший проект для женщин.

— лучшая любительская лига.

— лучший любительский клуб.

— лучший корпоративный футбольный проект.

— лучшая футбольная инициатива.

— лучший проект для детей.

— лучший футбольный проект для ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих всех родов войск Российской Федерации.

— лучший проект для студентов.

Победители и призёры получат денежные призы. Первое место — 350 тысяч рублей, второе — 300 тысяч, третье — 250 тысяч. Победитель и призёры номинации для корпоративных проектов получат возможность обучения по специальным программам в Академии РФС. Лауреат также получит прямую квоту на участие в финальной части чемпионата России среди корпоративных команд.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На завершающем этапе экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призёры будут объявлены не позднее 19 февраля 2027 года. Церемония награждения пройдёт весной.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на платформе strana.rfs.ru. Там же публикуются новости и информация о самых ярких проектах-участниках за все сезоны конкурса.

«Россия — футбольная страна» проводится с 2020 года. За пять прошедших сезонов в конкурсе участвовали 2500 проектов. Каждый год лучшие проекты конкурса представляют Россию в UEFA Grassroots Awards — главной европейской премии в массовом футболе.