Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Волгограде родилась первая альпака?

Персиковая малышка весит 8 кг и пока живёт отдельно от остальных альпак.

Персиковая малышка весит 8 кг и пока живёт отдельно от остальных альпак.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 22 мая на свет появилась первая альпака.

Персиковая малышка находится вместе с мамой отдельно от других обитателей деревни «Альпаково». Вес новорождённой составил 8 кг (взрослые животные этого вида достигают в среднем 80 кг).

Альпаки — это домашние мозоленогие животные. Их поселили в парке в декабре 2024 года. Они очень миролюбивы и чистоплотны. Волгоградские альпаки — представители породы уакайа.