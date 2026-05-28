Где в Волгограде родилась первая альпака?

Персиковая малышка весит 8 кг и пока живёт отдельно от остальных альпак.
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 22 мая на свет появилась первая альпака.
Персиковая малышка находится вместе с мамой отдельно от других обитателей деревни «Альпаково». Вес новорождённой составил 8 кг (взрослые животные этого вида достигают в среднем 80 кг).
Альпаки — это домашние мозоленогие животные. Их поселили в парке в декабре 2024 года. Они очень миролюбивы и чистоплотны. Волгоградские альпаки — представители породы уакайа.