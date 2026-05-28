В Уфе открыли памятник Луке Крымскому

«Здесь рядом с нами стоят медики, у всех на груди медаль Луки Крымского. Я хочу сказать, что это очень авторитетная медаль, очень заслуженная. И те, кто носит эту медаль, сделали многое для того, чтобы помочь людям. Здесь мы провожали в последний путь хирурга РКБ Сергея Каменева, который пошел воевать, спасать людей и и погиб, прикрывая раненых. Это дорогого стоит. Мы с Павлом Алексеевичем (Астаховым — прим. ред.) давно друг друга знаем, вместе работали в разное время. Павел Алексеевич ведет проект, и ставит уже, в двадцать шестом городе памятник Луке Крымского. И когда он мне предложил поставить, я сказал: “Да, конечно, мы установим. Спасибо за такую инициативу”. Мне кажется, очень важно, что у тех же врачей, которые здесь, кстати, многие и выезжали на территорию специальной военной операции, наверное, в груди будет храниться икона Луки Крымского, которая действительно будет помогать и освящать ваш путь. Мы живем в мире, согласии, поминаем святых, всех святых, которые есть, которые освещают нам путь и дают нам благодать небесную. Я хотел, Павел Алексеевич, вас особо поблагодарить за вашу подвижническую миссию. И сегодня я еще хочу сказать — вы детей замечательных воспитали. Ваш сын настоящий воин, участник специальной военной операции. Это тоже дорогого стоит. Владимир Ростиславович, спасибо большое, что вы сегодня с нами. В добрый путь и пусть памятник Луке Крымскому на самом деле освещает путь людей, которые приходят, которые просят помочь в своей болезни или наоборот, помочь вылечить людей», — отметил Радий Хабиров.