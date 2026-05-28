Минспорта РФ ищет поставщика оборудования для трех фиджитал-центров в Черноземье

Летом 2024 года управление строительной политики администрации Воронежа разыграло контракт на возведение модульного фиджитал-центра на Петровской набережной. Победителем торгов с ценой 87,2 млн руб. стало липецкое ООО «СУ-1» Мраза Мстояна, которое ранее неоднократно попадало в реестр недобросовестных поставщиков. Компания так и не приступила к работам, и в июле контракт расторгли. Объект перешел к местному ООО «СУ-35» Виталия Кулакова уже за 106,2 млн руб. Сроки ввода не раз переносились — сначала на лето, затем на осень 2025 года. В январе стало известно, что контракт с «СУ-35» тоже расторгли. Завершающие работы по строительству центра вели воронежские ООО «Гнб36строй» Дениса Родригеса (за 2 млн руб.) и ООО «СК-Баев» Сергея Баева (за 4,6 млн руб.). На сегодняшний день центр введен в эксплуатацию.