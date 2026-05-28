Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект будет задействован в работе нижегородской скорой помощи

ИИ-ассистенты снизят нагрузку на бригады и других сотрудников.

Источник: Время

ИИ-агентов планируют внедрить в работу нижегородской скорой помощи. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главного врача Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Романа Пегова.

«AI-агенты будут участвовать в приеме вызовов, назначениях бригад, помогать медикам заполнять карты с помощью голосового набора, отдельный AI-ассистент будет у старшего врача, также ИИ-модули будут анализировать работу бригад», — отметили в ходе конференции работников скорой медицинской помощи 28 мая.

По словам Романа Пегова, полная передача трудовых функций искусственному интеллекту исключена. Задача ИИ-ассистентов будет заключаться в снижении нагрузки бригад и других сотрудников СМП.

Ранее сообщалось об уменьшении числа обращений нижегородцев в «скорую помощь».