Искусственный интеллект будет задействован в работе нижегородской скорой помощи

ИИ-агентов планируют внедрить в работу нижегородской скорой помощи. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главного врача Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Романа Пегова.
«AI-агенты будут участвовать в приеме вызовов, назначениях бригад, помогать медикам заполнять карты с помощью голосового набора, отдельный AI-ассистент будет у старшего врача, также ИИ-модули будут анализировать работу бригад», — отметили в ходе конференции работников скорой медицинской помощи 28 мая.
По словам Романа Пегова, полная передача трудовых функций искусственному интеллекту исключена. Задача ИИ-ассистентов будет заключаться в снижении нагрузки бригад и других сотрудников СМП.
Ранее сообщалось об уменьшении числа обращений нижегородцев в «скорую помощь».