В Волгограде отмечают День пограничника

Машины с развевающимися на ветру флагами и разливающимися по улицам песнями про закрытые на замок границы с самого утра тянутся к назначенным местам встречи не только в Волгограде, но и в Волжском. А накануне в городе-спутнике прошла Международная патриотическая акция «Боевой расчет». У памятника «Пограничникам всех поколений» руководство и сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России, а также Управления ФСБ России вместе со школьниками провели торжественный боевой расчет, вспомнив о погибших героях разных поколений.