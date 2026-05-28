Что на самом деле скрывалось за «треугольником из НЛО» в Белореченске?

В соцсетях местные рассказали, что «группа НЛО» образовала треугольник и быстро перемещалась по небу. Огоньки то появлялись, то исчезали, пока и вовсе не скрылись на северо-востоке.
Пользователи и различные эксперты начали активно выдвигать свои версии, пытаясь объяснить произошедшее. Звучали предположения о спутниках и оранжевых плазмоидах, которых также называют «летающими апельсинами».
Однако, по словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова, явление связано с погодными условиями и наличием ярких объектов в западной части горизонта — Юпитера и Венеры.
«Облака перемещаются очень быстро, и это создает видимый эффект движения самих объектов. Это были именно Юпитер и Венера и яркие звезды в Близнецах. Они сейчас как раз расположены под углом», — рассказал эксперт в беседе с kuban.aif.ru.
Иванов отметил, что вызвавшие ажиотаж в соцсетях фотографии сами по себе некачественные. Вызывают сомнение контуры гор на одном из снимков — они не соответствуют тому, что видно с Белореченска на горизонте. Астроном подчеркнул, что горы там явно вклеены.
«Раздутый, так сказать, фейк. Ошибка неопытного наблюдателя, того, что он видит в интерпретации, дала вот такой скачок в информационном поле», — заключил Иванов.