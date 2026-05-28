Число бесплатных процедур ЭКО выросло в Нижегородской области в 2 раза за 5 лет

За пять лет в Нижегородской области в два раза увеличили число бесплатных процедур ЭКО. В каждом третьем случае средства на их проведение выделяет региональный бюджет. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании Заксобрания 28 мая.
«В результате очереди на получение направления на ЭКО в Нижегородской области отсутствуют. Наша победа — это более 640 детишек, которые родились в регионе в 2025 году благодаря такой возможности», — заявил Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что исполнительные органы и иные нижегородские структуры нацелены на выход региона из ситуации «демографической зимы». Для этого с 2025-го по 2030-й годы в области реализуется программа Пятилетия семьи.
Глава региона напомнил также и о проекте «Семейный квартал», предполагающем создание инфраструктуры репродуктивного здоровья на базе действующих нижегородских учреждений здравоохранения.
«Наш “Семейный квартал” призван объединить Центры женского, мужского, подросткового и детского здоровья. В 2025 году начат капитальный ремонт Родильного дома № 5 и двух корпусов Городской больницы № 28. В одном из корпусов разместится Центр охраны здоровья семьи и репродукции, там же будет действовать и первый государственный Центр ЭКО», — рассказал губернатор.
Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область в полной мере обеспечивает реализацию пяти мер федерального «Демографического меню». Причем с 2025-го эти меры были усилены региональными инициативами.
В частности, губернатор рассказал об уникальной программе «Основа — нижегородский проект жизни». Дополнительно к маткапиталу семьи получают выплату в виде Родительского основного дохода за каждого ребенка (не менее 1 млн рублей — прим. ред.). Помимо этого доступен «Подарок новорожденному» — сертификат на 20 000 рублей на покупку детских товаров местных производителей на маркетплейсе.
Также губернатор сообщил о запуске проекта «Скорая демографическая помощь», куда женщины могут обратиться в кризисных ситуациях.
Суммарный коэффициент рождаемости с момента введения мер региональных мер вырос почти на 6%, а применительно к третьим и последующим детям — на 10,5%. При этом За 4 месяца 2026 года данный показатель увеличился уже на 2%.
