В Ленобласти школьникам рассказали о специфике работы эконадзора

Учащиеся лицея в городе Отрадное посетили урок, посвященный специфике работы эконадзора, сообщили в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
Урок для детей провели сотрудники комитета и региональной экомилиции. Главной задачей специалистов было не просто поделиться сухими фактами, а рассказать лицеистам о рациональном использовании природных ресурсов и уникальных природных богатствах Ленобласти. Инспекторы подробно объяснили детям, как важно беречь окружающую среду. Помимо этого, учащиеся узнали, чем именно занимаются защитники природы и почему от действий каждого человека напрямую зависит экологическая безопасность всего региона.
«Для нас эта встреча стала настоящим поводом для гордости за подрастающее поколение! Оказалось, что в лицее активно действует собственный отряд “Экодесант”, участники которого высаживают елочки, а на ранее проведенном экопикнике осознанно заменили одноразовый пластик на многоразовую посуду», — отметили в комитете государственного экологического надзора региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.