ВККС разрешила завести уголовное дело на судью из Калининградской области за взятку

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи в Калининградской области. Сергея Ефименко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил согласие в ВККС на возбуждение уголовного дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
«По итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевича ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении него», — сказали в пресс-службе Верховного суда.
По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу передала Ефименко через троих посредников первую часть взятки. Общая сумма должна была составить два миллиона рублей. При этом троим посредникам и судье предназначалось по 500 тысяч рублей.
В отношении троих посредников уже вынесли обвинительные приговоры. Они вступили в законную силу.