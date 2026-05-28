ВККС разрешила завести уголовное дело на судью из Калининградской области за взятку

По версии следствия, Сергей Ефименко мог получить миллион рублей от ответчика по одному из дел.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи в Калининградской области. Сергея Ефименко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил согласие в ВККС на возбуждение уголовного дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

«По итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевича ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении него», — сказали в пресс-службе Верховного суда.

По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу передала Ефименко через троих посредников первую часть взятки. Общая сумма должна была составить два миллиона рублей. При этом троим посредникам и судье предназначалось по 500 тысяч рублей.

В отношении троих посредников уже вынесли обвинительные приговоры. Они вступили в законную силу.