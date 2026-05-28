КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Знание языка страны, в которую вы приезжаете работать и жить, — это базовое условие.
Это правило должно неукоснительно соблюдаться иностранцами в России, — заявил глава Донецкой республики Денис Пушилин.
«Если строитель не понимает своего прораба, а водитель такси не в состоянии правильно найти нужный адрес, как они могут выполнять свою работу? И в чем тогда ценность таких “специалистов”? Русский народ радушный и гостеприимный, и вправе требовать такого же уважительного отношения со стороны гостей нашей страны. Тем более, если они претендуют на получение рабочего места или российского гражданства», — резюмировал глава ДНР, выступая на всероссийской стратегической сессии.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
