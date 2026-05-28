Летние лагеря Калининградской области в 2025 году приняли рекордное число детей за век

В 2020 году значительное влияние на работу лагерей оказало позднее начало смен и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19. Количество детей, отдыхавших в летних лагерях во всех сменах, сократилось с 43 775 в 2019 году до 30 482 в 2020 году. Однако начиная с 2021 года численность детей, отдохнувших в летних лагерях, увеличивалась ежегодно. Кульминацией этого роста стал 2025 год, когда в летних лагерях области отдохнуло самое большое в этом веке число детей — 47 840.