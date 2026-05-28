Летние лагеря Калининградской области в 2025 году приняли рекордное число детей за век

Анализ динамики последних лет показывает, что после спада, вызванного пандемией коронавируса, отрасль не только восстановилась, но и превзошла докризисные показатели, указывает Калининградстат.
В 2020 году значительное влияние на работу лагерей оказало позднее начало смен и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19. Количество детей, отдыхавших в летних лагерях во всех сменах, сократилось с 43 775 в 2019 году до 30 482 в 2020 году. Однако начиная с 2021 года численность детей, отдохнувших в летних лагерях, увеличивалась ежегодно. Кульминацией этого роста стал 2025 год, когда в летних лагерях области отдохнуло самое большое в этом веке число детей — 47 840.
Что касается типов лагерей, то стационарные лагеря приняли 47 523 человека. Из них 11 658 детей отдыхали в детских лагерях, расположенных в сельской местности. Ещё 317 детей провели каникулы в палаточных лагерях. Подавляющее большинство отдыхающих, а именно 47 552 человека, составили жители самой Калининградской области. Среди гостей региона больше всего было ребят из Санкт-Петербурга — 181 человек. Также в калининградских лагерях отдыхали 56 детей из Московской области, 27 из Москвы, 23 из Курской области и один ребёнок из Карелии.