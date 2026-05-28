Тамбовские предприятия задолжали работникам зарплату на 20 млн рублей

По состоянию на конец апреля суммарная просроченная задолженность по заработной плате перед работниками тамбовских предприятий составила 19,8 млн руб. Не расплатились с сотрудниками компании из Моршанска и Тамбова, занятые в строительной сфере и обрабатывающем производстве. Об этом 28 мая сообщили в Тамбовстате.