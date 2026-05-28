Каждый десятый житель области связан с малым и средним бизнесом — Калининградстат

Численность работников этой сферы превысила 100 тысяч человек.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в 2025 году каждый десятый житель был занят в малом и среднем предпринимательстве. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, на предприятиях малого бизнеса трудилось 90,4 тыс. человек, среднего бизнеса — 11,6 тыс. человек. Всего же в регионе насчитывается 24 662 малых и микропредприятий и 145 средних. По итогам года их общее количество выросло на 1,1%.

По видам деятельности предприятия малого и среднего бизнеса подразделяются на следующие с долей в общем объёме:

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 29,4%; строительство — 15%; обрабатывающие производства — 9,6%; транспортировка и хранение — 9,6%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 8%; деятельность профессиональная, научная и техническая — 7,9%; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 4,4%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 3,7%; деятельность в области информации и связи — 3,3%.

Статистика опровергает устоявшееся мнение, что малый и средний бизнес в основном занят перепродажей чужих товаров. Так, в Калининградской области 57,7% малых предприятий и 62,4% средних заняты собственным производством, выполняют работы и оказывают услуги: в 2025 году — на 417,5 млрд рублей. Общий оборот малых предприятий составил 723,7 млрд рублей, средних — 101,7 млрд рублей.

38% оборота формировали предприятия торговли и по ремонту машин и мотоциклов, 19,5% — обрабатывающие производства, 11,7% — строительство; 8,9% — предприятия по транспортировке и хранению.

По доле малых предприятий в средней численности работников среди регионов СЗФО Калининградская область находится на третьем месте с показателем 5,8%, уступив Санкт-Петербургу (64,9%) и Ленинградской области (8,3%).

Представители калининградского бизнеса тревожатся по поводу многочисленных факторов неопределённости.