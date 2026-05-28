В МГУ создали элемент памяти для квантовых нейросетей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН разработали элемент для обработки информации, который может стать основой будущих квантовых нейросетей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.
Российские исследователи предложили автономный элемент памяти (мемристор) на ультрахолодных ионах, способный совмещать функции хранения данных и вычисления.
«Экспериментальный квантовый элемент памяти может стать основой будущих квантовых нейросетей. Важным практическим результатом работы стало то, что параметры ионного мемристора записаны в [формате], разработанном для фотонной платформы. Это позволит напрямую применять алгоритмы, созданные для фотонных квантовых мемристоров, к ионной системе, а математический аппарат — использовать для анализа мемристивных свойств других ионов», — сказали в вузе.
По словам авторов, такая унификация позволит использовать алгоритмы управления этими вычислительными системами независимо от платформы, на которой они созданы.
Результаты работы опубликованы в международном научном журнале «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики».