В Курганской области проверили качество 216 тысяч тонн семян перед посевной

Сотрудники филиала Россельхознадзора по Курганской области проверили качество 216 тыс. т семян перед началом посевной кампании, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Все районные и межрайонные отделы филиала, все лаборатории работали с максимальной нагрузкой, чтобы аграрии могли быть уверены в урожае. В том, что область наращивает объемы реализации зерна, есть заслуга и наших специалистов», — отметил руководитель филиала Михаил Шатских.
Всего специалисты проанализировали 9282 пробы семян. Также в регионе завершается проведение фитоэкспертизы такого сырья. Специалисты проверили 72,4 тыс. т семян. Подчеркивается, что услуга пользуется спросом у производителей. Она позволяет заранее определить скрытые болезни, поражающие семена, и предложить аграриям необходимые меры защиты.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.