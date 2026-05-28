Минград: слушания по новому генплану Калининграда — прерогатива мэрии

Министерство градостроительной политики Калининградской области заявило, что решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту нового генплана Калининграда принимают городские власти. Это следует из ответа министерства общественному активисту Александру Панфилову.
Как указано в письме, право выбора между двумя форматами «оставлено Градостроительным кодексом РФ за органами местного самоуправления». В минграде напомнили, что в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 4 декабря 2024 года по проектам генплана и изменениям в него проводятся именно общественные обсуждения.
Панфилов в своем обращении предлагал заменить общественные обсуждения на публичные слушания. Последние предполагают очное общение жителей с представителями властей и разработчиками документов. Отметим, что после пандемии коронавируса власти Калининграда фактически перешли на заочный формат общественных обсуждений.
Кроме того, активист направил предложения по развитию транспортной инфраструктуры города при подготовке нового генплана. В ответе министерства говорится, что они «приняты» и после заключения контракта на разработку проекта будут направлены разработчику «с целью обоснования целесообразности/нецелесообразности их учета».
Также в минграде сообщили, что создание специальной комиссии по учету предложений при подготовке изменений в генплан Градостроительным кодексом не предусмотрено.
После подготовки проект генплана планируется передать в администрацию Калининграда для организации общественных обсуждений, в рамках которых жители смогут представить замечания и предложения.
Напомним, разработку нового генерального плана Калининграда областные власти инициировали в конце 2025 года. В правительстве региона заявляли, что документ необходим для актуализации градостроительных нормативов и комплексного планирования развития города с учетом транспортной инфраструктуры.
Как рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на пресс-конференции 16 декабря, он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой подготовить комплексный план развития города с учетом застройки и транспортной инфраструктуры.
По словам губернатора, региональные власти намерены уйти от практики точечной выдачи разрешений на строительство без понимания развития территорий.