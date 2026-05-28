Минтруда сказало, что 25% белорусских пенсионеров продолжают работать. Подробности рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает БелТА.
По ее словам, в республике была завершена пенсионная реформа. За названным шагом, уточняет Марина Артеменко, стоит увеличение активного трудового периода жизни, а также возможность сотруднику дольше оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост.
— В экономике страны после достижения пенсионного возраста продолжают трудиться почти 25% пенсионеров, — отметила заместитель министра труда.
Она также обратила внимание, что за пенсионерами при осуществлении трудовой деятельности и далее сохранятся полный размер пенсии.
