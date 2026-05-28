Никитин: одним из наших приоритетных обязательств, общим долгом, является поддержка участников СВО и их близких

О мерах поддержки участников СВО и членов их семей рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания региона 28 мая.
«2025 год был объявлен президентом Годом Защитника Отечества. Одним из наших приоритетных обязательств, общим долгом, является поддержка тех, кто проявляет настоящее мужество, и их близких. Работа с участниками СВО начинается еще до момента демобилизации — с полного информирования обо всех возможностях: приоритетное право на медицинскую помощь и образование, переобучение, повышение квалификации», — рассказал Глеб Никитин.
Губернатор подчеркнул, что один из важных вопросов в программе ресоциализации — обеспечение ветеранов рабочими местами. В Нижегородской области в 2025 году 71% бойцов, вернувшихся с СВО, было трудоустроено. На сегодняшний момент этот показатель равен 76%.
Участников с инвалидностью трудоустраивают через Проектный инклюзивный офис, созданный на базе фонда «Защитники Отечества» (трудоустроено более 130 человек). Еще один региональный проект, также запущенный в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» и региональными НКО, — «Создай СВОю карьеру», благодаря которому трудоустроено уже более 100 человек. В рамках проекта «СВОе дело» 140 участников СВО и членов их семей занялись предпринимательской деятельностью. Также реализуется проект «Ресоциализация и профессиональная интеграция семей участников СВО», в рамках которого на данный момент прошли обучение и адаптацию 35 семей участников СВО.
Кроме того, в регионе успешно работает программа «Герои. Нижегородская область», аналог федерального проекта «Время героев», которая занимается подготовкой руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Так, мэром Заволжья стал участник СВО Андрей Куприянов.