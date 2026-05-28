В Красноярске сквер «Зеленый берег» частично закроют для посещений

В Красноярске для посещений частично закроют сквер «Зеленый берег» в микрорайоне Зеленая Роща. Решение приняли в департаменте ЖКХ и благоустройства после обследования территории, где ранее обнаружили провалы грунта.
Уже на этой неделе на территории установят ограждение, которое ограничит доступ к ряду площадок. Для посещения закроют детскую и спортивную зоны, площадку с качелями, территорию для выгула собак и другие участки. Доступными для жителей оставят прогулочные и велосипедные дорожки вдоль проспекта Ульяновский, а также инфраструктуру со стороны жилых домов.
Проблемы на территории общественного пространства выявили еще весной прошлого года, когда там появились несколько провалов грунта. Тогда часть территории временно огородили фан-барьерами, а специалисты начали мониторинг состояния склона и почвы в разные сезоны и при разных погодных условиях.
«В итоге исследование состояния грунтов и склона показало, что в почве идут естественные природные процессы, которые в любой момент могут привести к образованию новых провалов грунта. Это что делает территорию небезопасной для посещений до момента укрепления», — пояснили специалисты.
Сейчас на основании выданных рекомендаций начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. После этого власти определят необходимый объем финансирования и источник средств для проведения работ.
В департаменте ЖКХ и благоустройства отмечают, что процесс займет продолжительное время, и в лучшем случае приступить к укреплению территории удастся только летом следующего года. До этого момента часть «Зеленого берега» останется закрытой.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.