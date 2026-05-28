Нижегородского «мажора» Корнилова лишили водительских прав почти на два года

В Нижнем Новгороде 21-летнего Сергея Корнилова, устроившего ДТП на Похвалинском съезде 20 мая, лишили водительских прав почти на два года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, 26 мая Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, который устроил аварию на Похвалинском съезде в нетрезвом состоянии. Ему назначили запрет определенных действий до 23 июля. Затем нарушителя отправили под арест на 10 суток за мелкое хулиганство — он ругался матом на веранде одного из нижегородских ресторанов.
Сегодня, 28 мая, суд принял решение о назначении нижегородцу наказания за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП. Нарушителя лишили водительских прав на срок 1 год 11 месяцев, а также оштрафовали на сумму 45 тысяч рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что жителю Бора дали 1,5 лет в колонии-поселении за смертельное ДТП.