Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Виштынецком нацпарке хотят оборудовать четыре экотропы и создать визит-центр

Все работы должны завершить до конца 2026 года.

Источник: Клопс.ru

В Виштынецком национальном парке выбрали подрядчиков для обустройства экологических маршрутов и строительства визит-центра возле озера. Об этом пресс-служба учреждения сообщает в четверг, 28 мая.

Работы должны завершить до конца 2026 года. Обустроить планируют четыре маршрута: «Гора Дозор», «Вокруг озера Мариново», «Озеро Проточное» и «Как рождается река». Перед торгами специалисты провели геодезические изыскания и подготовили паспорта троп, которые ещё предстоит утвердить в Минприроды России. Финансирование идёт через федеральный проект о сохранении биоразнообразия и развитии экологического туризма.

Идею вывести часть территории Виштынца из свободного доступа впервые озвучили в феврале прошлого года. В учреждении также планировали заказать исследование, которое должно показать, сколько туристов выдержит нацпарк без вреда для почв.