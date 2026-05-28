В Виштынецком нацпарке хотят оборудовать четыре экотропы и создать визит-центр

В Виштынецком национальном парке выбрали подрядчиков для обустройства экологических маршрутов и строительства визит-центра возле озера. Об этом пресс-служба учреждения сообщает в четверг, 28 мая.
Работы должны завершить до конца 2026 года. Обустроить планируют четыре маршрута: «Гора Дозор», «Вокруг озера Мариново», «Озеро Проточное» и «Как рождается река». Перед торгами специалисты провели геодезические изыскания и подготовили паспорта троп, которые ещё предстоит утвердить в Минприроды России. Финансирование идёт через федеральный проект о сохранении биоразнообразия и развитии экологического туризма.
Идею вывести часть территории Виштынца из свободного доступа впервые озвучили в феврале прошлого года. В учреждении также планировали заказать исследование, которое должно показать, сколько туристов выдержит нацпарк без вреда для почв.