30 мая в Красноярском краевом отделении СФР пройдет дополнительный день приема граждан

30 мая в клиентских службах Красноярского краевого отделения Социального фонда России пройдет дополнительный день приема граждан. Традиционно он проводится каждую последнюю субботу месяца. В этот день специалисты работают по сокращенному графику, но получить можно полный перечень услуг СФР. За 4 месяца с начала года больше тысячи человек обратились к специалистам краевого отделения СФР в дополнительные дни приема. Чаще всего жители региона решали вопросы, касающиеся назначения пенсий и пособий на детей. На сегодня практически все услуги Соцфонда доступны в электронном виде на портале «Госуслуги», но бывают ситуации, когда приходится лично посещать клиентские службы. Работающим людям сделать это удобнее всего в свой выходной. На прием в дополнительный день можно записаться онлайн или по телефону 8 800 100−00−01 (звонок бесплатный), также можно прийти без предварительной записи.