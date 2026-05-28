Никитин высказался о работе сервисов из «белых» списков в критической ситуации

Нижегородцы могут лишиться доступа к сервисам из «белого списка» Минцифры. Глава региона Глеб Никитин предположил, что эти ресурсы не будут работать в критических ситуациях. Своим мнением на этот счет губернатор поделился с депутатами Заксобрания 28 мая.
Заместитель председателя ЗСНО Алексей Антонов обратил внимание на жалобы нижегородцев, недовольных перебоями в работе мобильного интернета. Жители области регулярно пишут о невозможности выйти в Сеть без Wi-Fi. В связи с этим парламентарий поинтересовался возможностью расширения «белых списков». В ответ на вопрос Глеб Никитин заявил, что в критической ситуации из соображений безопасности могут быть отключены и сервисы, одобренные Минцифры.
