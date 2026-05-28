Мать целовала в скорой погибшего двухлетнего сына: подробности страшного ДТП в Правдинском районе

2 апреля ДТП в посёлке Железнодорожном унесло жизнь двухлетнего Саши. Малыш умер в скорой. Бабушка мальчика Ирина нашла в себе силы рассказать «Клопс», как семья переживает потерю ребёнка.
Мать, отец, бабушка и дедушка не могут прийти в себя после той аварии. Сашенька ехал с мамой в Volkswagen и погиб после столкновения с Kia, водитель которой пошёл на обгон.
«Второго апреля я была на дежурстве в местной больнице — я работаю медсестрой. А моя дочь Елена вместе с сыном после детского сада заехали к прабабушке — моей маме. Мы все живём в Железнодорожном недалеко друг от друга. Они побыли там часок, а потом Лене позвонил муж, сказал что вернулся с работы: Руслан —строитель. Лена посадила сына в детское кресло — оно всегда стояло на заднем сидении за водителем — и поехала домой», — вспоминает Ирина.
Начмед больницы проезжала мимо.
О случившемся женщина узнала от коллег. Сначала ей позвонила главврач больницы — о ДТП она услышала от кого-то из свидетелей.
"Потом следующий звонок — мой начмед. Она терапевт.
Случайно ехала мимо, вместе с ней муж хирург. Они пытались помочь Саше до приезда скорой.
По телефону мне сказали только одно: мальчик очень тяжёлый, без сознания. Когда мы с братом добрались на место аварии, там уже был Руслан — ему позвонил кто-то из очевидцев. Саму Лену и Сашеньку увезли на скорой. Нам сказали ехать в Детскую областную больницу«, — рассказывает собеседница “Клопс”.
Родные помчались в ДОБ, но разминулись со скорой: "Их повезли через Луговое, а мы поехали через Гвардейск. Когда приехали в ДОБ, там уже была жена брата, она как раз находилась в Калининграде.
А скорой всё нет… Я понимаю — это долго! Они вперёд нас уехали, должны были давно добраться.
Нам никто ничего не говорит! Я в таком состоянии была — половину помню, половину не помню. Говорили, мол, связывайтесь со скорой, с реанимацией. У Лены телефона с собой не было, некому позвонить даже", — вспоминает бабушка.
«Вышел врач и сказал, что Саша умер».
Как оказалось, по дороге в Калининград состояние ребёнка резко ухудшилось. По словам Ирины, малыша пытались реанимировать прямо в машине скорой помощи.
"Я позвонила знакомой — фельдшеру Олесе, она в тот день работала. Она ехала с другого вызова, а навстречу мчалась реанимация к Сашеньке, которого везли в обычной скорой.
На дороге врачи остановились и Лену высадили. Сашеньку прямо в скорой реанимировали.
В эти страшные минуты дочь была в таком состоянии… Она в истерике и отчаянии ползала по канаве, убивалась, плакала, бога молила, чтобы помог.
Потом врач вышел и сказал, что можно попрощаться — Саша умер.
Лена в скорой всего его исцеловала…" — со слезами говорит бабушка мальчика.
Фельдшер Олеся, ставшая свидетелем этой тяжёлой сцены, сообщила Ирине страшную новость о гибели внука. Она сделала Лене укол успокоительного и привезла к родственникам.
«Мы с братом, его женой и Русланом вернулись домой уже около двух ночи. Лена под лекарствами лежала. Потом приехали сотрудники ГАИ, брали анализы на алкоголь», — добавляет женщина.
Не доехала до дома 500 метров.
После удара Volkswagen отбросило с дороги, а другой автомобиль развернуло. По словам Ирины, позже дочь рассказывала, что почти ничего не поняла в момент аварии.
"Там развилка примерно в 500 метрах от их дома. И вот на этой развилке водитель Лену решил обогнать. Она не понимала откуда он взялся, откуда вылетел? Удар пришёлся в заднюю часть машины — туда, где сидел Саша.
В ГАИ нам сказали, что Лена ехала по правилам, а он пошёл на обгон в неположенном месте. Сама Лена запомнила, что спутница водителя всё бегала, плакала… Водителя мы не знаем, он не местный. Говорят, что работает в Калининграде, а рядом с нашим посёлком, живёт его сожительница. Вроде с водителем была её сестра. Якобы они ехали в город, но она забыла мобильник, и они возвращались за телефоном", — вздыхает Ирина.
Предложил 100 тысяч, но вину не признаёт.
Водителя Kia арестовали после ДТП. Бабушка и папа Саши были на первом заседании по избранию меры пресечения водителю. В суде водитель сказал: «Да, виноват, поспешил». А теперь по информации, которая дошла до близких, вину не признаёт.
«Строит какие-то версии: то Лена по телефону разговаривала, то у неё не работал поворотник. Хотя эксперты смотрели на месте — всё у неё работало», — продолжает бабушка погибшего мальчика.
По словам родственников, после избрания меры пресечения, адвокат обвиняемого предложил потерпевшим денежную помощь на погребение ребёнка, от которой семья отказалась.
«Он подошёл прямо на крылечке суда. Говорит, что вроде как это ни к чему не обязывает. Мы ничего не взяли и не возьмём. Потом эти 100 тысяч пришли почтой. Но Руслан сказал отправить назад, ничего получать не стал», — говорит бабушка мальчика.
«Лена постоянно плачет».
Мать ребёнка в аварии получила перелом двух рёбер. Первые дни женщина не замечала травму — Елена находилась в тяжёлом психологическом состоянии и почти не чувствовала боли.
«Лена четыре дня была под очень сильными уколами, может, и не особо чувствовала эту боль. А уже через несколько дней поняли, что спина болит всё сильнее, мази не помогают. Когда стало нестерпимо, сделали снимок, оказалось — переломы», — вспоминает женщина.
Сейчас семья ежедневно ездит на кладбище. По словам Ирины, дочь ошеломлена случившимся, она в тяжёлой депрессии.
"Мы её буквально водим за руку за собой.
Она постоянно плачет. У неё руки опустились, дома ничего не может делать.
Руслан тоже никакой, но хоть чуть-чуть держится. Кое-как огородом занимается. Каждый день ездим к Сашеньке на могилу, зажигаем лампадки. Пока никто из нас не может прийти в себя", — признаётся женщина, добавляя, что они с мужем работают, что-то делают, а успокоения нет.
«Вся жизнь вертелась вокруг Сашеньки».
Ирина вспоминает, как недавно семьёй отправились погулять на набережную. Отец мальчика отошёл в сторону и заплакал: «Оказалось, что недавно они с Сашенькой были тут на фотосессии. Малыш кораблики рассматривал, такой восторженный был. Вот папа вспоминал всё это и плакал».
Старшему сыну Лены и Руслана 17 лет. Лена долго не беременела после первого ребёнка. Когда малыш появился на свет, вся жизнь многочисленных родственников завертелась вокруг него.
Его любили просто все! Не было дня, чтобы не просили заехать, чтобы его не увидеть.
Ждали из садика — чуть задерживаются, уже начинаем с дедом названивать: где вы? Куда пропали? Почему не заехали? К прабабушке день-два не приезжают — они начинают заманивать к себе: «Везите Сашу!» Если я на сутках, обязательно по видеосвязи общаемся. Как день прожить, чтобы его не увидеть?!" — плачет убитая горем Ирина.
Что говорят в полиции.
Вскоре после ДТП в УМВД по Калининградской области сообщили, что в отношении 34-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
«Предварительно установлено, что 2 апреля в 18:44 в пос. Железнодорожный 34-летний калининградец за рулём Кia, осуществляя манёвр обгона, столкнулся с Volkswagen, который поворачивал налево с улицы Черняховского на улицу Ленина. В результате скончался двухлетний пассажир Volkswagen», — говорится в релизе УМВД.
Что говорит адвокат семьи.
Адвокат Кирилл Дубинский пояснил, что изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ, но впоследствии были получены сведения из наркологического диспансера. У водителя были обнаружены клинические признаки опьянения. Обвинение водителю переквалифицировали на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Санкция указанной статьи предусматривает возможность наказания от 5 до 12 лет лишения свободы.
«На днях водителю продлили срок заключения в СИЗО ещё на два месяца. Уголовное дело для дальнейшего расследования из полиции передали СК. Водитель говорил, что Елена в момент ДТП якобы отвлеклась на телефон. Это не так: в её детализации телефонных соединений в момент аварии нет никакой активности — ни звонков, ни СМС, ни интернет-трафика. Версия о том, что Елена не включила поворотник перед выполнением манёвра, также несостоятельна. В процессе оформления ДТП сотрудники подсоединили к аккумулятору слетевшую от удара клемму, от чего сразу же включился указатель поворота. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что переключатель поворота находился во включённом положении», — пояснил защитник семьи.
2 апреля около 18:30 в посёлке Железнодорожный водитель автомобиля Kia 1991 года рождения при обгоне столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen. В результате аварии двухлетний мальчик, находившийся во втором авто, получил травмы, несовместимые с жизнью.