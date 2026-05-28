В Нижнем Новгороде устроившего ДТП водителя Mercedes лишили прав

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав почти на два года за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщили журналистам в МВД региона.
«Двадцать восьмого мая судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в начале недели в судебный участок № 2 Нижегородского судебного района поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в отношении Корнилова.
Ранее сообщалось, что обвиняемому в агрессивном вождении водителю кабриолета Mercedes, который 20 мая выехал на встречную полосу на Похвалинском съезде и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями, судом был избран заперт определенных действий, включая ночевки вне дома и посещение ресторанов и баров. Кроме того, 27 мая Корнилов был арестован на десять суток за мелкое хулиганство после конфликта в местном ресторане.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, — сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что «похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим». Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал «нищете» не обижаться, что «не могут себе позволить такую машину».