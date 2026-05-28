В Пермском крае от укусов клещей пострадало 1004 ребёнка

Лабораторные исследования показали, что 45,7% насекомых заражены боррелиозом.

1004 ребёнка пострадало от укусов клещей в Прикамье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в больницы Пермского края обратились 5579 пострадавших. Больше всего обращений — в Пермском районе (823), Перми (632) и Добрянском районе (325). На прошлой неделе клещи кусали в основном в индивидуальных садах (45%), в лесу (36%) и на придомовых участках (19%).

Лабораторные исследования показали: 45,7% клещей заражены боррелиозом, 2,9% — эрлихиозом, 1,3% — анаплазмозом, 0,8% — вирусным энцефалитом.

Ранее исследования показывали, что лишь 42% насекомых были заражены боррелиозом.

Ранее исследования показывали, что лишь 42% насекомых были заражены боррелиозом.