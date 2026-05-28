В Пермском крае от укусов клещей пострадало 1004 ребёнка

Всего с начала сезона в больницы Пермского края обратились 5579 пострадавших. Больше всего обращений — в Пермском районе (823), Перми (632) и Добрянском районе (325). На прошлой неделе клещи кусали в основном в индивидуальных садах (45%), в лесу (36%) и на придомовых участках (19%).