В Пермском крае от укусов клещей пострадало 1004 ребёнка

1004 ребёнка пострадало от укусов клещей в Прикамье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона в больницы Пермского края обратились 5579 пострадавших. Больше всего обращений — в Пермском районе (823), Перми (632) и Добрянском районе (325). На прошлой неделе клещи кусали в основном в индивидуальных садах (45%), в лесу (36%) и на придомовых участках (19%).
Лабораторные исследования показали: 45,7% клещей заражены боррелиозом, 2,9% — эрлихиозом, 1,3% — анаплазмозом, 0,8% — вирусным энцефалитом.
Ранее исследования показывали, что лишь 42% насекомых были заражены боррелиозом.
