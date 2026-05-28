В 2025 году объем выдачи микрозаймов курянам вырос на 40% и достиг 10 млрд

В пресс-службе отделения отметили, что с 1 июля 2026 года вступает в силу обновленный базовый стандарт Банка России для МФО. Документ прямо запрещает проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Следующий этап регулирования начнется в октябре: вводится ограничение на количество одновременно действующих у одного заемщика микрозаймов с высокими процентными ставками (свыше 200% годовых) — их число не может превышать двух.