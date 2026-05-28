Работники кадрового центра Мордовии изучили правила общения с людьми с ОВЗ

Занятие, посвященное правилам этикета при общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), было организовано для сотрудников кадрового центра Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Со слушателями поделились простыми, но ключевыми рекомендациями по взаимодействию с соискателями с ОВЗ. Особое внимание на занятии уделили важности использования корректной терминологии. Также слушателям объяснили, как реагировать на особенности поведения соискателей с ОВЗ, чтобы правильно предложить им помощь.
«Благодаря государственной политике в стране активно устраняются архитектурные, информационные и коммуникационные барьеры. Люди с ОВЗ успешно интегрируются во все сферы общественной жизни. В этом контексте инклюзивный этикет — это не просто свод жестких правил, а проявление взаимного уважения и обычного человеческого тепла», — отметили в администрации главы и правительства Мордовии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.