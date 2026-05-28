Редкую краснокнижную утку-клоктуна заметили в заказнике Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Маковский» в Енисейском и Бирилюсском муниципальных округах зафиксировали краснокнижного клоктуна. Птиц удалось снять с помощью коптера — они плавали вместе с другими утиными, в том числе шилохвостями.
Клоктун относится к исчезающим видам и занесен в Красные книги России и Красноярского края. По данным специалистов, в регионе насчитывается от 5 до 7 тысяч особей, сообщает пресс-служба дирекции по ООПТ края.
Самцы отличаются ярким брачным оперением: характерной полосатой окраской головы с черными, белыми, желтыми и зелеными элементами, а также розовым зобом с темными пятнами.
Птицы предпочитают заросшие водоемы и небольшие озера. В конце мая — начале июня они прилетают к местам гнездования, а уже в конце июня — начале июля появляются птенцы. К августу молодые птицы становятся на крыло.