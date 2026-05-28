Все марки бензина и солярка резко подорожали в Воронежской области

За неделю с 18 по 24 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом 27 мая поделился Росстат.
АИ-98 вырос заметнее всего — на 70 копеек за литр в сравнении с неделей с 11 по 17 мая (до 94,45 рубля).
Дизельное топливо прибавило 55 копеек — в среднем литр стоит 74,39 рубля. 95-й бензин подорожал на 52 копейки — до 70,27 рубля, а 92-й — на 43 копейки (литр стоит 64,37 рубля).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 4 по 10 мая колебался от двух до 28 копеек.
