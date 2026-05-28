Накануне грандиозного финала. Читатели выбрали «Миссис АиФ Нижний Новгород»

29 мая на сцене нижегородского «МТС Live Холл» развернется одно из самых ожидаемых, красивых и вдохновляющих событий года — финальное шоу XI Фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород»-2026. В 2026 году темой грандиозного финала станет «История женской красоты».
По традиции накануне главного праздника завершилось голосование в специальной номинации от нашего издания. Читатели «АиФ — Нижний Новгород» сделали свой выбор, и имя обладательницы почетного титула «Миссис АиФ — Нижний Новгород»-2026 уже известно!
Кто завоевал сердца читателей?
Голосование на сайте nn.aif.ru проходило в атмосфере невероятного азарта и завершилось 28 мая ровно в 12:00. За победу боролись 34 участницы в возрасте от 23 до 58 лет. Безоговорочным лидером онлайн-марафона стала Анастасия Янина, набравшая рекордные 3420 голосов.
Победительнице читательского голосования 51 год. Её жизненный и профессиональный путь — это готовый сценарий для вдохновляющего фильма. Анастасия начала карьеру с должности обычной санитарки и благодаря упорству, трудолюбию и неиссякаемой любви к людям выросла до руководителя крупной компании.
Своих сотрудников она считает настоящей командой, а в управлении, как и в семейной жизни, делает ставку на мягкость, поддержку и взаимное уважение.
«Верить в себя. Главная сила у тебя внутри. Помни об этом», — таков девиз Анастасии по жизни.
Дома у Анастасии крепкий тыл: любящий супруг, работающий в сфере IT, и двое замечательных детей. Сын профессионально занимается академической греблей и регулярно завоевывает спортивные награды, а взрослая дочь работает графическим дизайнером и уже успела получить два высших образования. Главный повод для гордости хранительницы очага — то, что в их доме всегда царит живое общениебез какой-либо гаджетозависимости.
Анастасия Янина получит заслуженный диплом «Миссис АиФ» непосредственно на финальном шоу. А вскоре после конкурса наших читателей ждет большая встреча с победительницей — наши журналисты возьмут у красавицы интервью.
Мы поздравляем Анастасию Янину с первой важной победой на проекте и приглашаем всех нижегородцев поддержать участниц на финальном шоу! Попасть на церемонию и увидеть «Историю женской красоты» своими глазами может любой желающий по билетам.
Ниже, в фотогалерее, можно посмотреть фотографии всех участниц конкурса.