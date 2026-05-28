В Роспотребнадзоре ответили на жалобу калининградцев, отравившихся шаурмой

Проверку кафе, где отравились шаурмой двое калининградцев, могут назначить после дополнительных медицинских обследований пострадавших. Об этом «Клопс» сообщили в региональном Роспотребнадзоре в ответ на официальный запрос.
В ведомстве пояснили, что обращение от калининградца действительно поступило. При его рассмотрении выяснилось, что бригада скорой помощи не диагностировала инфекцию. Экстренное извещение в Роспотребнадзор не направлялось.
«В настоящее время автор обращения проходит дополнительные медицинские обследования. По их результатам управлением будет принято решение о необходимости согласования с органами прокуратуры внепланового контрольно-надзорного мероприятия», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подробно описали, что следует предпринять при отравлении в общепите.
При первых признаках отравления (тошнота, рвота, диарея, слабость, головокружение) вызовите скорую медицинскую помощь или самостоятельно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию. Нужно сообщить врачу, что симптомы появились после посещения предприятия общепита. Медицинская организация направит экстренное извещение о случае заболевания в территориальный орган Роспотребнадзора. Сохраните доказательства посещения заведения — чек или счёт, зафиксируйте показания свидетелей. После обращения к врачу направьте претензию руководству предприятия общественного питания, указав дату и время посещения, названия заказанных блюд, симптомы отравления. Приложите копии медицинских документов. Чётко сформулируйте свои требования: возмещение расходов на лечение и компенсация морального ущерба. Обратитесь в территориальный орган Роспотребнадзора, приложив все имеющиеся документы, подтверждающие приобретение готовых блюд. Если администрация предприятия общественного питания отказывается удовлетворить ваши требования добровольно, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба здоровью и компенсации расходов на лечение.
В ведомстве также напомнили о профилактике острых кишечных инфекций:
мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета, прогулки, а также контакта с животными; пить только кипячёную или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы; отказаться от употребления непастеризованных молочных продуктов, включая сырое молоко; не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
Калининградцы серьёзно отравились, поужинав шаурмой в одной из популярных точек общепита. Они пытались договориться о компенсации ущерба с владельцем заведения.