В Роспотребнадзоре ответили на жалобу калининградцев, отравившихся шаурмой

При первых признаках отравления (тошнота, рвота, диарея, слабость, головокружение) вызовите скорую медицинскую помощь или самостоятельно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию. Нужно сообщить врачу, что симптомы появились после посещения предприятия общепита. Медицинская организация направит экстренное извещение о случае заболевания в территориальный орган Роспотребнадзора. Сохраните доказательства посещения заведения — чек или счёт, зафиксируйте показания свидетелей. После обращения к врачу направьте претензию руководству предприятия общественного питания, указав дату и время посещения, названия заказанных блюд, симптомы отравления. Приложите копии медицинских документов. Чётко сформулируйте свои требования: возмещение расходов на лечение и компенсация морального ущерба. Обратитесь в территориальный орган Роспотребнадзора, приложив все имеющиеся документы, подтверждающие приобретение готовых блюд. Если администрация предприятия общественного питания отказывается удовлетворить ваши требования добровольно, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба здоровью и компенсации расходов на лечение.