Никитин: делаем акцент на формировании системы непрерывного образования

Благодаря национальный проектам в 2025 году в Нижегородской области построены четыре новые школы на 3800 мест и начато строительство еще двух школ — работы на этих объектах завершат в 2026 году. Кроме того, активно велось и продолжается строительство пяти новых детских садов — их завершат в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания региона 28 мая.
Во время доклада об итогах деятельности правительства Нижегородской области в 2025 году Глеб Никитин также упомянул, в прошлом году были капитально отремонтированы два детских сада и сразу 20 школ.
«Делаем акцент на формировании системы непрерывного образования: от учебной скамьи до готового специалиста. В регионе открыты более 1,2 тысячи профильных классов в 49 муниципалитетах области. При этом инженерные классы работают в плотной связке с предприятиями», — отметил губернатор Нижегородской области.
По словам Глеба Никитина, в развитии интереса к науке и изобретательству важную роль играет система «Кванториумов». Сегодня это 13 высокотехнологичных площадок, где около семи тысяч детей и подростков занимаются научно-исследовательской и инженерно-технической деятельностью. С каждым годом число таких ребят только растет.
«Наш регион активно сотрудничает с бизнесом в сфере образования. Хорошим примером такого партнерства стало открытие детского технопарка “Квант ОМК” в Выксе. Это первый технопарк в России, специализирующийся на металлургии и инженерном производстве», — напомнил он.
Губернатор также отметил, что исполнительные органы тесно взаимодействуют с предприятиями и в подготовке профессиональных кадров по линии федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В настоящее время регион входит в пятерку лидеров по количеству созданных образовательно-производственных кластеров — их уже 19.
«В эти дни федеральный технопарк в “Нижполиграфе” в очередной раз принимает финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства “Профессионалы”. В этом году мероприятие собрало более восьми тысяч участников из всех регионов страны», — напомнил Глеб Никитин.
Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».