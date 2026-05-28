Никитин: делаем акцент на формировании системы непрерывного образования

Благодаря национальный проектам в 2025 году в Нижегородской области построены четыре новые школы на 3800 мест и начато строительство еще двух школ — работы на этих объектах завершат в 2026 году. Кроме того, активно велось и продолжается строительство пяти новых детских садов — их завершат в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания региона 28 мая.