Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние годы

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, следует из утвержденного правительством производственного календаря на 2026 год.
Как пояснила РБК Life независимый HR-специалист Зулия Лоикова, летом 2026 года при пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.
Календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год.
Для сравнения, летом 2025 года россияне работали 63 дня, а отдыхали — 29 дней. В 2024-м году было 64 рабочих дня и 28 выходных.
Самым загруженным летним месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. В июне и августе россиян ждет по 21 рабочему дню, при этом выходных дней будет девять и десять соответственно.
"Как мы видим, по сравнению с прошлым, 2025 годом, рабочих дней стало на два больше, а выходных на два меньше. На самом деле, разница в количестве рабочих дней из года в год — это абсолютно нормальная ситуация, которая определяется исключительно календарными особенностями и принятыми правительством переносами выходных дней.
При этом важно отметить, что в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней — столько же, сколько было в 2025 году. Просто они немного иначе распределились по остальным месяцам", — отметила Лоикова.
В июне 2026 года ожидается одна короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего начнутся длинные выходные с 12 по 14 июня, они будут посвящены празднованию Дня России. При этом рабочий день 11 июня будет сокращен на час, так как он непосредственно предшествует празднику.
Сколько продлятся новогодние праздники
30 апреля Минтруд опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, новогодние праздники 2026/2027 продлятся 11 дней: с 31 декабря (четверг) по 10 января (воскресенье). 11 января станет первым рабочим днем в 2027 году.
В 2027 году ожидается пять длинных выходных, которые продлятся по три дня:
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая;
- с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня.
Кроме того, в 2027 году будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье). 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем.