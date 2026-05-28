ДУКи начали готовить жилые дома к зиме в Нижнем Новгороде

После завершения отопительного сезона домоуправляющие компании Нижнего Новгорода приступили к активной подготовке жилого фонда к предстоящей зиме. Комплексные работы уже ведутся в Канавинском, Московском, Нижегородском, Приокском и Советском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации пяти ДУКов Нижнего Новгорода.
В рамках подготовки специалисты проводят промывку внутренних систем центрального отопления, гидравлические испытания, диагностику оборудования и ремонт инженерных коммуникаций. Промывка позволяет устранить отложения в трубах и радиаторах, а опрессовка помогает проверить способность системы выдерживать высокое давление. Особое внимание коммунальщики уделяют замене изношенных участков трубопроводов и запорной арматуры.
Работы выполняются по результатам регулярных технических осмотров общего имущества многоквартирных домов, а также на основании обращений жителей. К началу нового отопительного сезона домоуправляющие компании обеспечат полную техническую готовность внутридомовых систем отопления и инженерной инфраструктуры жилого фонда.
Ранее сообщалось, что ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода завершили месячник по благоустройству.