В Нижегородской области трудоустроили 71% вернувшихся с СВО бойцов

Регион помогает им интегрироваться в мирную жизнь.

Источник: Комсомольская правда

По данным на конец 2025 года, в Нижегородской области трудоустроены 71% всех вернувшихся с СВО бойцов. Об этом в своем ежегодном отчете перед депутатами сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Работа с участниками СВО начинается ещё до момента демобилизации, с полного информирования обо всех возможностях: это приоритетное право на медицинскую помощь, образование, переобучение, повышение квалификации, — отметил глава региона.

Одним из важнейших вопросов является обеспечение рабочими местами ветеранов СВО.

— Участников с инвалидностью трудоустраиваем через проектный инклюзивный офис, созданный на базе Фонда «Защитники Отечества». Реализуем региональный проект «Создай свою карьеру», в рамках которого трудоустроено порядка ста человек. Еще 140 человек приняли участие в проекте «Свое дело». Есть примеры встраивания вчерашних бойцов в управление местными органами власти — например, мэром Заволжья в феврале 2026 года стал выпускник программы «Герои. Нижегородская область» Андрей Куприянов.

По словам губернатора, расходы регионального бюджета с момента начала СВО составили 47,5 миллиардов рублей. Эти средства пошли на выплаты военным, социальные контракты, отправку гуманитарных грузов через Координационный центр Дома Народного Единства. Также регион продолжает оказывать помощь городам-побратимам ДНР — Харцызску, Иловайску и Мангушскому муниципальному округу.