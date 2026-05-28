Более 1500 человек приняли участие в Форуме Столля 2026

Более 1500 человек стали участниками предпринимательского Форума имени Вильгельма Столля (12+) 26−27 мая.
Традиционным и значимым событием форума стал диалог «Бизнес и власть» с участием Александра Гусева, губернатора Воронежской области. Модератором дискуссии выступила Наталия Хван — руководитель оргкомитета предпринимательской Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области. Почетными гостями стали Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы и Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Участники диалога говорили о развитии территории через партнёрство власти и предпринимательского сообщества.
Пленарное заседание Форума Столля открылось словами Александра Викторовича: «Тема форума очень правильная: сильный бизнес — сильный регион. Не только правильная, но и справедливая. У нас очень сильный регион!» Эти слова и задали тон всей встречи. «Открытый диалог бизнеса и власти за 11 лет стал важной частью предпринимательской культуры региона и устойчивой площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития», — также отметил губернатор.
Наталия Хван зачитала приветственное обращение от вице-спикера Госдумы РФ Алексея Гордеева: «Проведение Форума традиционно связано с Днём российского предпринимательства. Пользуясь случаем, хочу поздравить представителей делового сообщества с этим профессиональным праздником. Предпринимательский труд требует не только компетентности и управленческого опыта, но и личной ответственности, инициативы, готовности принимать решения и двигаться вперёд, несмотря на сложности… Рассчитываю, что дискуссии, встречи, инициативы, представленные в рамках Форума Столля, будут способствовать укреплению сотрудничества между бизнесом и государством, развитию новых проектов, поддержке предпринимательской инициативы и дальнейшему росту экономического потенциала Воронежской области».
В центре обсуждения оказались темы конкурентных преимуществ Воронежской области, будущего рынка труда, технологического развития, импортозамещения, социальной поддержки и туризма.
На вопрос из зала о том, что является главным конкурентным преимуществом Воронежской области, Александр Гусев ответил: «Активная предпринимательская инициатива. Смелые решения, которые принимают предприниматели, расширяют самые разные сферы жизни». Участников также волновали вопросы о том, как будет развиваться рынок профессий, если ИИ грозит изменить его и занять многие рабочие места. Губернатор отметил, что на данный момент ИИ не может заменить человека: «Помочь может, но не заменить. Каждый человек уникален».
Отвечая на вопрос об импортозамещении, Александр Викторович подчеркнул, что при ограниченном доступе к зарубежным технологиям ключевыми направлениями становятся сельское хозяйство, машиностроение, производство процессоров и чипов, а также газовая и электротехническая промышленность, где уже достигнуты значимые результаты.
Важной социальной темой стала поддержка участников специальной военной операции после возвращения. «Уже большое количество ребят вернулось, каждого из них мы знаем и с каждым работаем. 60% из них уже трудоустроены, и с остальными ведется работа. Принят закон, по которому определенное количество рабочих мест в организациях будет зарезервировано под участников СВО», — отметил Александр Гусев.
Отдельно обсуждалось развитие туризма в регионе. В качестве ключевого направления губернатором было предложено формирование комплексных туристических маршрутов из нескольких объектов с гарантированным уровнем сервиса, что позволит развивать круглогодичный туризм и повышать привлекательность региона.
Завершился диалог финальным вопросом от Наталии Хван: «Необходима ли бизнесу власть так, как необходим власти бизнес?». Александр Викторович ответил ёмко: «Власть для бизнеса — это не только контроль, но и защита, поддержка и источник новых возможностей. Власть без бизнеса — экономика без содержания. Кому из них нужнее — вопрос риторический. Главное — взаимное уважение и диалог».
В финале делового события состоялась церемония награждения победителей Премии имени Вильгельма Столля. Награды были вручены в пяти основных и двух специальных номинациях, учрежденных жюри по результатам очной защиты проектов.
Победителями Премии 2026 года стали:
— В основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» — Соловьева Наталья Александровна, ООО «Санаторий “Олимп Здоровья”.
— В номинации «Бизнес, проверенный временем» — Рогозин Евгений Евгеньевич, АО «Авангард».
— В номинации «Успешный молодежный бизнес» — Бащев Иван Борисович, индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства.
— В номинации «Экорешения и развитие бизнеса» — Егоров Павел Николаевич, ООО «Инженерно-технический центр “Нефтемаш-инжиниринг”.
— В специальной номинации народного признания «Креатив в квадрате», бизнес-проект в сфере креативных индустрий, достойно представляющий Черноземье — Селезнева Олеся Ивановна, индивидуальный предприниматель.
— В специально учрежденной номинации «Успешный семейный бизнес» — Ащеулов Вадим Сергеевич, ЗАО «АВС-Фарбен».
— В специально учрежденной номинации «Бизнес с большим сердцем» — Андреев Андрей Андреевич, ООО «Спасилен».
Особые слова благодарности прозвучали от участников Форума и Премии Столля в адрес организаторов события: Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».