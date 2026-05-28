В Карабулаке Ингушетии провели марафон чистоты

Марафон чистоты, организованный в поддержку рейтингового голосования за объекты благоустройства, прошел в Карабулаке Республики Ингушетии. Участники мероприятия очистили территории, обновленные при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Центральным событием марафона стал субботник в парке Славы и сквере Ветеранов. В событии приняли участие около 200 человек. Они собрали более 100 мешков бытового мусора и отходов растительности.
Во время субботника волонтеры помогали жителям разобраться в процедуре рейтингового голосования. Напомним, что оно продлится до 12 июня. Выбрать понравившийся дизайн-проект пространства для благоустройства в 2027 году можно на специальном сайте.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.