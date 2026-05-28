Нижегородского мажора Корнилова лишили прав почти на два года

В региональном ГУ МВД сообщили, что 21-летний водитель, устроивший фотосессию на месте ДТП в нетрезвом виде, понес наказание. Суд лишил его прав на 1 год 11 месяцев и оштрафовал на 45 000 рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

21-летний водитель, который попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения, а затем устроил фотосессию на капоте своего автомобиля, лишился прав на 23 месяца. Такое решение принял суд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД по региону в мессенджере «Макс».

Ранее молодому человеку уже назначили меру пресечения — запрет определенных действий. «20 мая 2026 года на молодого человека было составлено 4 протокола об административном правонарушении, один из которых за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

28 мая суд вынес решение: лишить водителя Mercedes права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев. Кроме того, ему назначили штраф в размере 45 000 рублей.