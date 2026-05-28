Нижегородского мажора почти на два года лишили прав после резонансного ДТП

Нижегородец Сергей Корнилов, устроивший ДТП на Mercedes-Benz SL, лишен прав и оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Напомним, 20 мая за рулем желтого кабриолета Mercedes-Benz SL 21-летний парень выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку, которая угодила в еще одну машину. Люди не пострадали, но все три автомобиля получили повреждения.
После аварии Сергей Корнилов не принес извинений, а начал вести себя по-хамски, делать видео на фоне разбитых транспортных средств, обзывать подписчиков нищетой и говорить, что ему ничего не будет.
В Госавтоинспеции составили на нижегородца 4 протокола об административном правонарушении, один из которых был по статье 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Далее нижегородского мажора отпустили, и он отправился в ресторан, где продолжил употреблять спиртное, а после учинил скандал с журналистами, которые пытались расспросить его о ДТП.
После резонанса в СМИ правоохранители собрали видео с камер наблюдения и завели на Корнилова дело по статье об опасном вождении.
Юного водителя задержали вечером 24 мая, на следующий день по этому делу суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
27 мая его арестовали на 10 суток за скандал, учиненный ранее в ресторане с представителями СМИ.
28 мая суд лишил его водительских прав на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 000 рублей.