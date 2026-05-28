Работникам жирновской УК выплатили зарплату после вмешательства прокурора

Гендиректор управляющей компании «Монтажстрой сервис» стал фигурантом уголовного дела. Троим работникам УК не выплачивали зарплату в течение пяти месяцев.
Нарушения выявила прокуратура Жирновского района. Выяснилось, что деньги три сотрудника не получали с с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Задолженность составила около 160 тысяч рублей.
«По итогам проверки прокурор района подал исковые заявления в суд в интересах местных жителей, чьи права были нарушены. Также на основании ее материалов в отношении руководителя “Монтажстрой сервис” возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — “Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты”. Его расследование контролируется прокуратурой», — сообщает представитель регионального надзорного ведомства Оксана Черединина.
Задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена.
Ранее прокуратура призвала к ответу работодателя, обхитрившего волгоградку.