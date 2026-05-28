Глеб Никитин выступил с отчетом перед депутатами нижегородского Заксобрания

Губернатор Глеб Никитин доложил о результатах деятельности правительства Нижегородской области за 2025 год. С отчетом он выступил перед депутатами Законодательного собрания региона, а основными темами стали экономика, поддержка участников СВО, демография, здравоохранение, инфраструктура и туризм.
Экономика.
По словам Глеба Никитина, несмотря на сложные условия, Нижегородская область сохранила положительную динамику развития. Валовой региональный продукт вырос на 1,1%, а за три года рост составил 17% — это почти вдвое выше среднероссийского уровня. Объем инвестиций в 2025 году достиг 743 млрд рублей.
Рост показали потребительский рынок, сельское хозяйство и промышленность. Регион полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и яйцом. Поддержка аграриев составила 6,7 млрд рублей.
При этом губернатор отметил спад в автопроме, металлургии, химической и лесной промышленности. Среди причин — снижение спроса, логистические сложности и высокая ключевая ставка.
Поддержка участников СВО.
Одним из приоритетов губернатор назвал поддержку участников СВО и их семей. С начала 2022 года расходы областного бюджета на эти цели составили 47,5 млрд рублей. Средства направляют на выплаты бойцам и их родственникам, гуманитарную помощь и поддержку подшефных территорий — Харцызск, Иловайск и др.
В прошлом году 71% вернувшихся бойцов с СВО были трудоустроены в Нижегородской области. По состоянию на 1 мая 2026 года, работу нашли уже 76% ветеранов спецоперации.
Демография.
Сегодня мерами социальной поддержки в регионе пользуются около 900 тысяч человек — это почти треть населения Нижегородской области.
В 2025 году в Нижегородской области начала действовать программа «Основа», предусматривающая выплаты семьям при рождении детей. Также регион компенсирует часть расходов на товары нижегородских производителей для новорожденных. По словам губернатора, после введения новых мер суммарный коэффициент рождаемости вырос почти на 6%, а по третьим и последующим детям — более чем на 10%.
Здравоохранение.
В 2025 году в регионе отремонтировали около 320 объектов здравоохранения, построили четыре поликлиники и 28 ФАПов. Продолжается создание «Семейного квартала» — территории репродуктивного здоровья.
Кроме того, в регионе растет количество бесплатных процедур ЭКО. Так, в 2021 году была выполнена 1 461 процедура, а в 2025 году — 2 910. Таким образом, популярность ЭКО выросла в два раза. При этом каждая третья такая процедура была выполнена за счет регионального бюджета. А благодарям таким программам на свет появилось 648 детей.
На федеральном уровне также было принято решение о строительстве нового онкологического центра стоимостью более 10 млрд рублей.
Образование и кадры.
В 2025 году в Нижегородской области области открыли четыре новые школы и капитально отремонтировали еще 20. Продолжается развитие инженерных и профильных классов, а также системы «Профессионалитет».
Безработица в регионе остается одной из самых низких в стране — 0,01%. На одного соискателя в среднем приходится 12 вакансий.
Жилье и транспорт.
В Нижегородской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья, а также отремонтировали почти 890 км дорог.
Продолжается строительство дублера проспекта Гагарина и продление метро в Нижнем Новгороде. Также в регионе модернизируют трамвайную сеть и обновляют общественный транспорт.
Туризм и культура.
В 2025 году турпоток в Нижегородскую область вырос до 5 млн человек. По сравнению с 2021 годом — юбилейным для Нижнего Новгорода — он увеличился в полтора раза. По словам губернатора, регион вошел в тройку лидеров России по устойчивости развития туризма. Для туристов в регионе рассчитывают к 2030 году построить 16 гостиниц более чем на 2,3 тысячи номеров.
IT и инновации.
Оборот нижегородских IT-компаний за год вырос почти в полтора раза — до 100 млрд рублей. Регион сохраняет лидерство по мерам поддержки IT-специалистов, подчеркнул Глеб Никитин.
В Нижнем Новгороде продолжается строительство IT-кампуса «Неймарк», рассчитанного на обучение восьми тысяч студентов, ИТ-квартала и увеличение мер поддержки технологических компаний.
Мобильная связь и интернет.
Вопрос о необходимости расширения «белого списка» — списка сайтов и сервисов, которые работают даже в условиях ограничения мобильного интернета, поднял запредседателя ЗСНО Алексей Антонов.
Отвечая на вопрос, Глеб Никитин отметил, что правительство планомерно проводит работу в этом направлении. В один из циклов пополнения «белых списков» по инициативе региона туда вошла «Карта жителя Нижегородской области», автоматическая система оплаты проезда, нижегородская образовательная платформа.
Когда будет выделена очередная квота на внесение сайтов и сервисов, в «белый список» планируется добавить сервис платных парковок, региональный портал пациента, единую систему контроля управления в школах в части питания и другие сайты по обращениям органов власти и жителей Нижегородской области. Однако, по словам губернатора, в критической ситуации и «белые списки» работать не будут, нужно быть к этому готовыми.
