В Калининграде на высоком уровне обсудили развитие самбо

Губернатор встретился с главой Всероссийской федерации самбо.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных встретился с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. Стороны обсудили развитие в регионе популярного отечественного единоборства в преддверии его 90-летия, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сергей Елисеев назвал регион интересным и перспективным, а губернатор сказал, что уже сегодня в области самбо занимаются 3762 человека.

Самбо развивается в Калининградской области с 1968 года. В спортшколах функционирует 10 отделений по самбо, причем не только в Калининграде, но и в муниципалитетах.

Тренировки проводят, например, в Гурьевске, в пос. Знаменске Гвардейского района, в Мамоново и Славске.

Регион участвует в реализации всероссийского проекта «Самбо в школу»: проект действует на базе 13 общеобразовательных учреждений в восьми муниципалитетах.

Среди самых ярких достижений калининградского самбо -победы Анжелы Гаспарян на Кубке мира по боевому самбо и чемпионате мира по боевому самбо в 2025 году, а также победы на трех мировых и европейских стартах в 2024-м.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше