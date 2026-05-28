Царевича Трои из дома звезды Голливуда вернули Калининграду

В Калининград вернули скульптурное изображение царевича Трои из дома знаменитой голливудской актрисы Мириам Колон. Уникальный рельеф принадлежит легендарному скульптору Герману Брахерту.
Коллекционер Сергей Попов рассказал, как он приобрел изображение троянского царевича Париса. Оно датировано 1913 годом. И это самая ранняя из работ скульптора Германа Брахерта.
Скульптурное изображение выставили на аукционе в США еще в 2019 году. До этого им владела легендарная американская актриса Мириам Колон. Она работала в проектах Альфреда Хичкока, снималась с Марлоном Брандо, Аль Пачино и другими звездами Голливуда. Обстоятельства приобретения ею барельефа с Парисом неизвестны.
Только после ее смерти коллекционер из Калининграда смог купить этот раритет.
Герман Брахерт — немецкий скульптор, автор многих скульптур, рельефов и барельефов в городах Восточной Пруссии. Родился 11 декабря 1890 года в Штутгарте. В 1919 году по приглашению Школы искусств и ремесел переехал в Кенигсберг, заняв должность профессора.
В 1933 году Брахерт, не разделявший взглядов нацистов, получил запрет на профессиональную и преподавательскую деятельность. Его скульптуры по приказу нацистов разбивали и ликвидировали как «дегенеративное искусство».
С 1945 года работал в Государственной Академии изобразительных искусств в Штутгарте. В 1970 году создал свою последнюю работу — «Воспоминание о Восточной Пруссии». Умер 2 июня 1972 года.
Для украшения зданий Кенигсберга и других городов Восточной Пруссии Брахерт создал более двадцати работ. Они украшали здания Кенигсбергского университета, Дома техники, главной почты, Главного железнодорожного вокзала, аэровокзала аэропорта Девау. Мраморная скульптура «Несущая воду» (также известна как «Девушка с кувшином») простояла долгое время в парке Светлогорска и фактически стала символом города.