Красноярец рассказал, как добровольцем ушел на СВО и получил Орден Мужества

Житель Манского района Красноярского края Артем Радкевич с позывным «Аргун» отправился добровольцев в зону специальной военной операции в августе 2022 года. Его историю приводит «Союз ветеранов СВО».
Артем родился в поселке Первоманск, детство и юность провел в разных уголках края — учился в Даурской, Огурской и Таловской школах. С детства любил природу и мужскую работу, а главным увлечением до сих пор остается рыбалка. До спецоперации работал в нефтедобывающей отрасли: сначала мотористом цементировочного агрегата, затем водителем самосвала.
В зоне СВО рядовой Радкевич проявил мужество и самоотверженность, за что награжден Орденом Мужества и медалью «За оборону Кинбурнской косы».
Он вспоминает не только тяжелые испытания, но и людей рядом: особенно запомнился день рождения в 2023 году, когда товарищи тепло поздравили его. Также он благодарен командиру за советы, которые не раз помогали сохранить жизнь.
Сейчас Артем монтирует лифты и помогает военным на передовой.
