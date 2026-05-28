Застройщик начал ремонтировать проезд в красноярском микрорайоне Мичуринский (видео)

В микрорайоне Мичуринский застройщик приступил к ремонту проезда, на который местные жители жаловались в соцсетях и на открытых встречах с мэром Сергеем Верещагиным.
Сейчас это единственная дорога к десятку жилых домов. Часть проезда отсыпана гравием, часть сложена из бетонных плит, а там, где раньше был асфальт, после зимы образовались выбоины.
Подрядчик АО «Фирма “Культбытстрой” уже провел фрезеровку поврежденных участков, засыпал ямы скальником, обработал края битумной мастикой и приступил к асфальтированию.
Кроме того, в Мичуринском планируют построить новую дорогу.
