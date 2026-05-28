На юге Красноярского края может появиться новый природный парк

Житель Курагинского муниципального округа обратился к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову во время прямой линии 27 мая с просьбой рассмотреть возможность создания заповедной территории в округе.
После обращения специалисты минприроды связались с заявителем. По итогам обсуждения было принято решение дополнительно проработать вопрос о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) краевого значения — природного парка «Шалоболинский».
«Природный парк “Шалоболинский” планируется создать на общей площади 2,5 тыс. га на правом берегу реки Туба. Данная территория обладает природоохранной, просветительской и рекреационной ценностью и значима для сохранения уникальных объектов природного и культурного наследия региона», — рассказали в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
Специалисты напомнили, что за последние годы в Курагинском муниципальном округе было создано 2 ООПТ краевого значения — государственный природный микрозаказник «Жаровский» на площади 2,9 тыс. га и памятник природы «Кинзелюкский водопад» на площади 8,7 тыс.
Сейчас министерство ведет работу по созданию еще 2 ООПТ краевого значения в бассейне реки Оя на территории Шушенского муниципального округа — охраняемое водно-болотное угодье «Ойское болото» на площади 1,9 тыс. га и памятник природы «Ойские утесы» на площади 229 га.
